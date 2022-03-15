Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatı, bugüne ise düşüşle başladı. Dün, ons altın fiyatında yaşanan düşüş gram altın fiyatını etkilemiş ve bunun sonucunda yüzde 1,35 değer kaybeden gram altın günü 927,9 liradan tamamlamıştı. Altın fiyatları bugün ise yüzde 0,9 değer kaybederek 920 lira seviyesinden işlem görüyor.

Popüler altın birimlerine bakıldığında ise çeyrek altının 1.509 liradan, Cumhuriyet altını da 6.144 liradan satıldığı görülüyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon, jeopolitik gerilimler ve yaklaşan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde oynaklığın arttığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakerelere yönelik iyimserliğin artması ve Fed'in yarınki toplantısında faiz artırımlarına başlayacağı beklentisiyle emtia fiyatlarının geri çekildiğini aktaran analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan sonraki en yüksek seviyeyi test ettiğini dile getirdi.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair iyimserlik artsa da henüz somut bir gelişme kaydedilmediğine dikkati çekerek, konuya ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugünün veri takviminde Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Almanya’da ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.