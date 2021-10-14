Altın fiyatları yükselecek mi? Altın yıl sonunda ne olur?

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. 2021'de temmuz ayında 534 lira seviyesini görerek yılın en yüksek seviyesine çıkan altın fiyatları, ardından düşüşe geçerken, son dönemdeki dalgalanmanın ardından altın fiyatları yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü. Bugün gram altın fiyato 528 lira seviyesini görürken, yatırımcılar altın fiyatları yükselecek mi, yükseliş sürecek mi, gibi sorulara yanıt arıyor.

Eylül ayıyla birlikte kademeli bir şekilde yükselişe geçen altın fiyatı, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 528 TL

Çeyrek altın: 873 TL

Cumhuriyet altını: 3558 TL

Tam altın: 3493 TL

Yarım altın: 1746 TL

14 ayar altın: 309 TL

18 ayar altın: 396 TL

Reşat altın: 3484 TL

Gremse altın: 8731 TL

Hamit altın: 3484

Altın fiyatları yükselecek mi?

Altının yılsonu beklentileri konusunda iki görüş var. Birincisi bazı analistler faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Fakat altın sadece enflasyona karşı koruma aracı olduğunda tercih ediliyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Benim beklentim 1800, belki 2000 bin dolar seviyelerini görebiliriz.