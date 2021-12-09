Altın fiyatları yükselecek mi? Altın yorumları

Yatırımcılar altın fiyatlarını takip ediyor. Eylül ayından bu yana ciddi bir yükseliş yaşayan altın fiyatları, yatırımcısına kazandırırken, bugün de altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Gram altın fiyatı yükselişinin ardından 788 liradan işlem görüyor. En çok talep gören birimlerden çeyrek altın 1292 liradan, cumhuriyet altını ise 5278 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yatay seyirle 1786 dolardan alıcı buluyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.