Altın fiyatları yükselecek mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftayı 650 liranın üzerinde tamamlayan gram altın fiyatı, haftaya yükselişle başladı. Haftaya yükselişe başlamasının ardından gram altın 690 liranın üzerinde fiyatlanırken, analistler altın yorumunda enflasyon endişelerinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ediyor.
Son dönemde emtia fiyatları hızla yükselirken, altın fiyatları da bu yükselişte yatırımcıların dikkatini çekti. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 650 liranın üzerinde tamamlarken, haftanın başlagıcında 660 liranın üzerinde konumlanan gram altın bugün ise 690 lira seviyesinden alınıp satılıyor. Analistler altın yorumunda enflasyon ve koronavirüs endişelerinin altın fiyatlarının yükselişini etkilediğini ifade etti.
Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 696 TL
Çeyrek altın: 1150 TL
Cumhuriyet altını: 4466 TL
Tam altın: 4632 TL
Yarım altın: 2300 TL
Reşat altın: 4613 TL
Gremse altın: 11572 TL
Hamit altın: 4618 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.