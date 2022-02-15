Altın fiyatları yükselecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dün günü yüzde 1,2 artışla 818,2 liradan tamamlayan gram altın fiyatı, bugüne de yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 820 liradan işlem görürken, en çok tercih edilen birimlerden çeyrek altın ise 1.348 lira seviyesinden satılıyor.

Bugüne yüzde 0,2 yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde:

Gram altın: 817 TL

Çeyrek altın: 1.350 TL

Cumhuriyet altını: 5.500 TL

Tam altın: 5.400 TL

Yarım altın: 2.700 TL

Reşat altın: 5.388 TL

Gremse altın: 13.495 TL

Hamit altın: 5.388 TL

Analistlerin altın yorumu

Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilim devam ediyor. Analistler altın yorumunda jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini belirtiyor. Bu gerilimin yanı sıra, yoğunlaşan veri gündeminin de altının fiyatlanmasında etkili oldupu kaydedildi.

Bugün, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.