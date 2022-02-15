Altın fiyatları yükselecek mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altın 820 lira seviyesinden işlem görürken, dün de altın fiyatında yüzde 1,2 artış yaşanmış ve gram altın fiyatı 818,2 liraya yükselmişti. Analistler jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini belirtiyor.
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dün günü yüzde 1,2 artışla 818,2 liradan tamamlayan gram altın fiyatı, bugüne de yükselişle başladı. Gram altın fiyatı 820 liradan işlem görürken, en çok tercih edilen birimlerden çeyrek altın ise 1.348 lira seviyesinden satılıyor.
Bugüne yüzde 0,2 yükselişle başlayan altın fiyatlarında son durum ise şu şekilde:
Gram altın: 817 TL
Çeyrek altın: 1.350 TL
Cumhuriyet altını: 5.500 TL
Tam altın: 5.400 TL
Yarım altın: 2.700 TL
Reşat altın: 5.388 TL
Gremse altın: 13.495 TL
Hamit altın: 5.388 TL
Analistlerin altın yorumu
Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilim devam ediyor. Analistler altın yorumunda jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini belirtiyor. Bu gerilimin yanı sıra, yoğunlaşan veri gündeminin de altının fiyatlanmasında etkili oldupu kaydedildi.
Bugün, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.