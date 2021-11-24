Altın fiyatları yükselecek mi? Analistlerin altın yorumu

Altın fiyatları, son dönemdeki emtia fiyatlarındaki hızlı yükselişten payını aldı. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 650 liranın üzerinde tamamlarken, haftanın başlagıcında 660 liranın üzerinde konumlandı. Gram altın fiyatı bugün ise 770 lira seviyesinin üzerinden alınıp satılıyor. Analistler altın yorumunda enflasyon ve koronavirüs endişelerinin altın fiyatlarının yükselişini etkilediğini ifade etti.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 744 TL

Çeyrek altın: 1230 TL

Cumhuriyet altını: 5014 TL

Tam altın: 4926 TL

Yarım altın: 2463 TL

Reşat altın: 4912 TL

Gremse altın: 12309 TL

Hamit altın: 4912 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısı ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında para politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, ayrıca ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.