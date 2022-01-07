Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatında son durum

Dün yatay bir seyirde ilerleyen altın fiyatları bugün ise yükselişe geçti. Son dönemde kayıplarını bir nebze olsun toplayan altın fiyatı dün 795,1 liradan kapanışını yaparken, bugüne ise 797 liradan başladı.

İşte 11.30 itibariyle altın fiyatları:

Gram altın: 796 TL

Çeyrek altın: 1316 TL

Cumhuriyet altını: 5366 TL

Tam altın: 5268 TL

Yarım altın: 2634 TL

Reşat altın: 5257 TL

Gremse altın: 13174 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yakından takip edileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.