Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatında son durum
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Son dönemde yeniden yükselişe geçerek sert düşüşte kaybettiklerini bir miktar toplayan altın fiyatı, dün ise yatay bir seyirde ilerledi. Analistler Fed'in faiz artırım sürecinin ons altın fiyatını baskıladığını söyledi.
Dün yatay bir seyirde ilerleyen altın fiyatları bugün ise yükselişe geçti. Son dönemde kayıplarını bir nebze olsun toplayan altın fiyatı dün 795,1 liradan kapanışını yaparken, bugüne ise 797 liradan başladı.
İşte 11.30 itibariyle altın fiyatları:
Gram altın: 796 TL
Çeyrek altın: 1316 TL
Cumhuriyet altını: 5366 TL
Tam altın: 5268 TL
Yarım altın: 2634 TL
Reşat altın: 5257 TL
Gremse altın: 13174 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecinin daha hızlı ve erken gerçekleşeceği beklentilerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağına işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da yakından takip edileceğini ifade etti.
Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.