Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, yeni haftaya da yükselişle başladı. Döviz kurunun artışına paralel yükselen altın fiyatı, bu hafta yüzde 1,1'in üzerinde yükselirken, gram altın fiyatı 832 lira seviyesinden güne başlamış durumda. Analistler ons altın fiyatının Fed'in kararından etkileneceğini ifade ediyor.

Bugün ise altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Gram altın: 831 TL

Çeyrek altın: 1373 TL

Cumhuriyet altını: 5597 TL

Tam altın: 5495 TL

Yarım altın: 2747 TL

Reşat altın: 5482 TL

Gremse altın: 13736 TL

Hamit altın: 5482 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.

Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.