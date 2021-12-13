Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Döviz kurundaki artışa paralel olarak geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatlarına bakıldığında bugün gram altın fiyatı 827 lira seviyesinden güne başladı. Analistler altın yorumunda Fed'in açıklayacağı faiz kararının ons altın fiyatındaki yükselişi sınırladığını ifade ediyor.
Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları, yeni haftaya da yükselişle başladı. Döviz kurunun artışına paralel yükselen altın fiyatı, bu hafta yüzde 1,1'in üzerinde yükselirken, gram altın fiyatı 832 lira seviyesinden güne başlamış durumda. Analistler ons altın fiyatının Fed'in kararından etkileneceğini ifade ediyor.
Bugün ise altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
Gram altın: 831 TL
Çeyrek altın: 1373 TL
Cumhuriyet altını: 5597 TL
Tam altın: 5495 TL
Yarım altın: 2747 TL
Reşat altın: 5482 TL
Gremse altın: 13736 TL
Hamit altın: 5482 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü açıklanacak para politikası kararları öncesinde altının ons fiyatındaki yükselişlerin sınırlı kaldığını, küresel dolar talebinin ise arttığını bildirdi.
Yurt içinde, dolar kurundaki artışa paralel altın fiyatlarındaki yükselişin ivme kazandığını dile getiren analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının perşembe günü gerçekleştirileceğini anımsattı.
Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.