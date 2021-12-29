Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın yorumu

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dövizdeki düşüşe paralel olarak düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın uygulamaya geçmesinin ardından dövizdeki düşüş altında da düşüşe neden oldu. Ancak bu hafta dövizdeki yükselişle birlikte altın fiyatları da yukarı yönde harekete başladı.

Geçtiğimiz haftayı 639 liranın üzerinde kapatan gram altın fiyatı, bugün ise 701 lira seviyesinde işlem görüyor. Haftaya yatay seyirle başlayan ons altın ise 1803 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın: 701 TL

Çeyrek altın: 1158 TL

Cumhuriyet altını: 4721 TL

Tam altın: 4635 TL

Yarım altın: 2317 TL

Reşat altın: 4625 TL

Gremse altın: 11589 TL

Hamit altın: 4625 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Altın hesabını TL'ye çevirene destek

Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esaslar belirlendi.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğine göre, 28 Aralık tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.