Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın yorumu
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki düşüşün ardından bu hafta yükselişe geçti. Analistler altın yorumunda Noel tatilinin sakin bir seyire neden olduğunu söylerken, altın fiyatları şu anda 701 lira seviyelerinde bulunuyor.
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dövizdeki düşüşe paralel olarak düşüşe geçti. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın uygulamaya geçmesinin ardından dövizdeki düşüş altında da düşüşe neden oldu. Ancak bu hafta dövizdeki yükselişle birlikte altın fiyatları da yukarı yönde harekete başladı.
Geçtiğimiz haftayı 639 liranın üzerinde kapatan gram altın fiyatı, bugün ise 701 lira seviyesinde işlem görüyor. Haftaya yatay seyirle başlayan ons altın ise 1803 dolar seviyesinde bulunuyor.
Gram altın: 701 TL
Çeyrek altın: 1158 TL
Cumhuriyet altını: 4721 TL
Tam altın: 4635 TL
Yarım altın: 2317 TL
Reşat altın: 4625 TL
Gremse altın: 11589 TL
Hamit altın: 4625 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.
Altın hesabını TL'ye çevirene destek
Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esaslar belirlendi.
Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğine göre, 28 Aralık tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.