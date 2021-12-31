Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın yorumu

Altın fiyatları bu haftaki yükselişinin ardından yılın son gününe düşüşle başladı. Hafta başından bu yana döviz kurlarında yaşanan yükselişe paralel olarak artan altın fiyatları, dün günü 769 liranın üzerinde tamamlarken, bugüne ise 766 lira seviyelerinden başladı.

İşte yılın son gününde altın fiyatları:

Gram altın: 772 TL

Çeyrek altın: 1276 TL

Cumhuriyet altını: 5193 TL

Tam altın: 5097 TL

Yarım altın: 2550 TL

Reşat altın: 5095 TL

Gremse altın: 12768 TL

Hamit altın: 5095 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa'da birçok ülkenin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle altının ons fiyatında sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.