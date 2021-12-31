Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın yorumu
Altın fiyatları yılın son gününe düşüşle başladı. Bu hafta dövizdeki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı, dün günü 769 liradan tamamlarken, bugüne ise 766 liradan başladı. İşte altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın yorumu...
Altın fiyatları bu haftaki yükselişinin ardından yılın son gününe düşüşle başladı. Hafta başından bu yana döviz kurlarında yaşanan yükselişe paralel olarak artan altın fiyatları, dün günü 769 liranın üzerinde tamamlarken, bugüne ise 766 lira seviyelerinden başladı.
İşte yılın son gününde altın fiyatları:
Gram altın: 772 TL
Çeyrek altın: 1276 TL
Cumhuriyet altını: 5193 TL
Tam altın: 5097 TL
Yarım altın: 2550 TL
Reşat altın: 5095 TL
Gremse altın: 12768 TL
Hamit altın: 5095 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.
Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa'da birçok ülkenin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle altının ons fiyatında sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.