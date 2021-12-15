Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altında son durum

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugün yatay seyirle devam ediyor. Döviz kurundaki artışa paralel olarak artan altın fiyatları, bugün 830 liranın üzerinde satılırken, yatırımcılar Fed toplantısının ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının sonucunu bekliyor.

Bugün ise altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:

Gram altın: 831 TL

Çeyrek altın: 1373 TL

Cumhuriyet altını: 5594 TL

Tam altın: 5492 TL

Yarım altın: 2745 TL

Reşat altın: 5479 TL

Gremse altın: 13729 TL

Hamit altın: 5479 TL

Analistlerden altın yorumu

Fed kararı öncesinde 1769 dolar/ons desteğini test ederek 1768,28 dolar/ons seviyesini gören spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,04 kayıpla 1770,47 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının yanı sıra, gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsü ortaya koyması halinde altın fiyatının yılı 1750 dolar/ons seviyelerine yakın kapatabileceği ifade ediliyor.