Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altında son durum
Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı. Döviz kurunda yaşanan artışa paralel olarak artan altın fiyatları güne 830 liranın üzerinde başladı. Haftaya 1,1'in üzerinde yükselişle başlayan altın fiyatlarının, Fed'in alacağı faiz kararı ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından nasıl etkileneceğini merak ediyor.
Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bugün yatay seyirle devam ediyor. Döviz kurundaki artışa paralel olarak artan altın fiyatları, bugün 830 liranın üzerinde satılırken, yatırımcılar Fed toplantısının ve TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının sonucunu bekliyor.
Bugün ise altın fiyatları şu seviyelerde bulunuyor:
Gram altın: 831 TL
Çeyrek altın: 1373 TL
Cumhuriyet altını: 5594 TL
Tam altın: 5492 TL
Yarım altın: 2745 TL
Reşat altın: 5479 TL
Gremse altın: 13729 TL
Hamit altın: 5479 TL
Analistlerden altın yorumu
Fed kararı öncesinde 1769 dolar/ons desteğini test ederek 1768,28 dolar/ons seviyesini gören spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre sadece yüzde 0,04 kayıpla 1770,47 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının yanı sıra, gelecek yıl için 3 faiz artırımı öngörüsü ortaya koyması halinde altın fiyatının yılı 1750 dolar/ons seviyelerine yakın kapatabileceği ifade ediliyor.