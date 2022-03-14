Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumlarıAltın fiyatları yükselecek m

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde yükselişine devam ediyor. Güne yüzde 0,1 yükselişle başlayan altın fiyatları 942 lira seviyesinden işlem görüyor. Bugün popüler altın birimlerinden çeyrek altın 1.545 lira, Cumhuriyet altını da 6.312 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumları

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının merkez bankalarının para politikalarına etkisi açısından ilk sinyallerin bu hafta alınacağını belirterek, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Kasım 2018'den bu yana ilk kez yapması beklenen faiz artırımlarının gelecek dönemdeki boyutu ve hızına dair vereceği mesajların kritik olacağını söyledi.

Emtia fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması, enflasyonist baskıların daha da artacağı ve beklenenden uzun bir süre gündemde kalacağı görüşlerinin güçlendiğini ifade eden analistler, bu hafta, çarşamba Fed, perşembe İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve cuma Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantılarından çıkacak karar ve yönlendirmelerin, gelecek dönem para politikalarının seyri açısından önemli ipuçları vereceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde ise yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısının bulunduğunu hatırlatarak, bugün Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilecek müzakerenin takip edileceğini kaydetti.