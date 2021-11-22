Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Son dönemde emtia fiyatları hızla yükselirken, altın fiyatları da bu yükselişte yatırımcıların dikkatini çekti. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 650 liranın üzerinde tamamlarken, haftanın başlagıcında ise 660 liranın üzerinde konumlandı. Analistler altın yorumunda enflasyon ve koronavirüs endişelerinin altın fiyatlarının yükselişini etkilediğini ifade etti.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 663 TL

Çeyrek altın: 1096 TL

Cumhuriyet altını: 4466 TL

Tam altın: 4384 TL

Yarım altın: 2192 TL

Reşat altın: 4375 TL

Gremse altın: 10963 TL

Hamit altın: 4375 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve enflasyon endişelerinin gündemin üst sıralarında yer almaya devam ettiğini belirterek, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklayacağı Fed Başkanı adayı ve enflasyonla ilgili söylemlerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.