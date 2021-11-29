Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları haftaya 728 lira seviyesinden başladı. Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görülmesi emtia açısından önem taşırken, yatırımcılar Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin yapacağı açıklamaları merakla bekliyor.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak yükselen gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 714 liranın üzerinde tamamlarken, bu haftaya ise 728 lira seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 728 TL
Çeyrek altın: 1204 TL
Cumhuriyet altını: 4906 TL
Tam altın: 4816 TL
Yarım altın: 2408 TL
Reşat altın: 4805 TL
Gremse altın: 12042 TL
Hamit altın: 4805
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişelerin varlık fiyatlamaları açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.830 doların direnç, 1.750 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.