Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. 780 liranın üzerinde güne başlayan altın fiyatları, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Analistler ECB Başkanı Lagarde ve COVID-19'a dair gelişmelerin altın fiyatları üzerinden etkili olacağını belirtiyor.
Altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları 780 liranın üzerinden işlem görüyor. Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olan altın için yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısından sonra yapılacak açıklamalar da altın yatırımcısı tarafından merakla bekleniyor.
Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 781 TL
Çeyrek altın: 1292 TL
Cumhuriyet altını: 5263 TL
Tam altın: 5168 TL
Yarım altın: 2583 TL
Reşat altın: 5155 TL
Gremse altın: 12918 TL
Hamit altın: 5155 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.
ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.