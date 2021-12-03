Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları 780 liranın üzerinden işlem görüyor. Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olan altın için yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısından sonra yapılacak açıklamalar da altın yatırımcısı tarafından merakla bekleniyor.

Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 781 TL

Çeyrek altın: 1292 TL

Cumhuriyet altını: 5263 TL

Tam altın: 5168 TL

Yarım altın: 2583 TL

Reşat altın: 5155 TL

Gremse altın: 12918 TL

Hamit altın: 5155 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, büyüme ve para politikalarının gidişatına yönelik endişelerin sürmesine karşın iyimserliğin korunduğunu belirterek, bugün ABD'de istihdam raporu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.