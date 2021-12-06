Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmasının ardından yeni haftaya yatay seyirle başladı. Ons altın fiyatının yükselişi ve dolar kurundaki artışla birlikte değer kazanan altın fiyatı, haftayı 786 lira seviyesinden kapatırken, haftanın ilk gününde ise 787 lira seviyelerden işlem görüyor. Gram altın fiyatının yanı sıra en çok talep gören birimlere bakıldığında çeyrek altın 1302 lira, cumhuriyet altını ise 5306 lira seviyelerinden satılıyor.

Gram altın: 787 TL

Çeyrek altın: 1302 TL

Cumhuriyet altını: 5306 TL

Tam altın: 5210 TL

Yarım altın: 2605 TL

Reşat altın: 5199 TL

Gremse altın: 13026 TL

Hamit altın: 5198 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tonuna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının oluşturduğu belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının hakim olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.