Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu
Gram altın fiyatları 786 lira seviyelerinden işlem görüyor.. Tarihi zirvesinin görmesinin ardından dün günün başlangıcında düşüş yaşayarak 785 liradan başlayan altın fiyatları sonrasında yükselişe geçti. Bugün çeyrek altın fiyatı 1299 lira olurken, cumhuriyet altını ise 5296 lira seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatları dün tarihi zirvesini görmesinin ardından güne düşüşle başladı. Dün 795,9 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören altın fiyatı, kapanışta ise 789,3 liradan günü tamamladı. Tarihi zirvenin ardından düşüş yaşayan altın fiyatı sonrasında yatırımcılar, fiyatlarda düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor.
Gram altın: 786 TL
Çeyrek altın: 1299 TL
Cumhuriyet altını: 5296 TL
Tam altın: 5200 TL
Yarım altın: 2600 TL
Reşat altın: 5188 TL
Gremse altın: 1300 TL
Hamit altın: 5190 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.