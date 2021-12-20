Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları eylülde yakaladığı yükselişi devam ettiriyor. Türk lirası döviz karşısında erirken, bu süreçte yatırımcılar mevduatlarını TL'de tutmak yerine döviz ya da altına çeviriyor. Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde 1000 lira seviyesini test eden gram altın fiyatları, bu hafta 1000 lira seviyesini geçti. Kapanışın ardından yeni haftaya yüzde 5 yükselişle başlayan gram altın fiyatı 995-1018 lira aralığında işlem görüyor.

Gram altın: 1012 TL

Çeyrek altın: 1674 TL

Cumhuriyet altını: 6820 TL

Tam altın: 6696 TL

Yarım altın: 3348 TL

Reşat altın: 6681 TL

Gremse altın: 16741 TL

Hamit altın: 6680 TL

Küresel piyasalarda altın ne kadar?

Altın fiyatları, geçen hafta kaydettiği üç haftanın zirve seviyesi yakınında seyrederek yükselirken, Omicron varyantına dair endişeler güvenli liman olarak görlüen altının çekiciliğini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 civarı artarak 1.801 dolardan işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, küresel pay piyasalarında Omicron endişeleri ve yükselen enflasyon karşısında para politikalarında sıkılaşma döngüsünün hızlanmasının risk algısını artırdığını belirterek, yurt içinde dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.