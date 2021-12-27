Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni finansal uygulama, Kur Korumalı TL Vadeli Mavduat ile birlikte dövizde değer kaybı yaşanırken, bu kayıp altın fiyatlarını da etkiledi. Dövize paralel olarak altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Altın fiyatı yeni haftaya ise yükselişle başladı.

Gram altın fiyatı cuma günü 3,5 düşüşle 639,1 lira seviyesinde kapatırken, yeni haftaya ise yüzde 3,3 yükselişle 660 lira seviyesinden başladı.Haftaya yatay seyirle başlayan ons altın ise 1,808 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın: 660,44 TL

Çeyrek altın: 1091,35 TL

Cumhuriyet altını: 4446,49 TL

Tam altın: 4365,01 TL

Yarım altın: 2182,51 TL

Reşat altın: 4355,12 TL

Gremse altın: 10912,85 TL

Hamit altın: 4355, 12 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün Londra piyasalarında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.