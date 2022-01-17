Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatı, geçtiğimiz haftay azalışla kapatmıştı. Altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Önceki kapanışına göre 0,6 değer kaybeden gram altın fiyatı, günün başlangıcına 787 lira seviyelerinden işlem görüyordu.

Saat 13.00 itibariyle altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 791 TL

Çeyrek altın: 1307 TL

Cumhuriyet altını: 5327 TL

Tam altın: 5228 TL

Yarım altın: 2614 TL

Reşat altın: 5217 TL

Gremse altın: 13072 TL

Analistlerin altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle varlık fiyatlarında sakin bir seyrin öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların kritik direnç konumunda olduğunu, düşüşlerde ise 1.790 doların destek olarak öne çıkabileceğini bildirdi.