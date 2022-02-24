Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu

Yükseliş eğilimini sürdüren altın fiyatları bugüne 888 liradan başladı. Bugün saat 10.00 itibariyle yüzde 4,6 artışla 888 lira olan gram altın fiyatının yanı sıra, popüler altın birimlerinden çeyrek altın ise 1.456 liradan işlem görüyor. Analistler jeopolitik tansiyonun yükseldiği bugünlerde, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini ve bunun altının fiyatlanmasında etkili olacağını söyledi.

24 Şubat 2022 saat 11.00 itibariyle gram altın, çeyrek altın gibi popüler altın birimlerinde fiyatlar şu şekilde oldu:

Gram altın: 883 TL

Çeyrek altın: 1.459 TL

Cumhuriyet altını: 5.948 TL

Tam altın: 5.839 TL

Yarım altın: 2.919 TL

Reşat altın: 5.825 TL

Gremse altın: 14.598 TL

Hamit altın: 5.825 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.