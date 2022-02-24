Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları yükseliş eğilimini 5 işlem gününe taşımasının ardından bugüne 888 liradan başladı. Ukrayna-Rusya gerilimi ile birlikte piyasalarda risk iştahı azalırken, yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye başladı. Yatırımcılar, altın fiyatları yükselecek mi, sorusuna yanıt ararken, global piyasalarda da altına ilgi arttı.
Yükseliş eğilimini sürdüren altın fiyatları bugüne 888 liradan başladı. Bugün saat 10.00 itibariyle yüzde 4,6 artışla 888 lira olan gram altın fiyatının yanı sıra, popüler altın birimlerinden çeyrek altın ise 1.456 liradan işlem görüyor. Analistler jeopolitik tansiyonun yükseldiği bugünlerde, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini ve bunun altının fiyatlanmasında etkili olacağını söyledi.
24 Şubat 2022 saat 11.00 itibariyle gram altın, çeyrek altın gibi popüler altın birimlerinde fiyatlar şu şekilde oldu:
Gram altın: 883 TL
Çeyrek altın: 1.459 TL
Cumhuriyet altını: 5.948 TL
Tam altın: 5.839 TL
Yarım altın: 2.919 TL
Reşat altın: 5.825 TL
Gremse altın: 14.598 TL
Hamit altın: 5.825 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.
Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.
Bugün ayrıca ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.