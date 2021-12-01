Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumunda Omicron vurgusu
Altın fiyatları güne 786 liranın üzerinde başladı. Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının görülmesi emtia açısından önem taşırken, yatırımcılar Fed Başkanı Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin yapacağı açıklamaları merakla bekliyor.
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Ons altın fiyatındaki yükselişe paralel olarak yükselen gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 714 liranın üzerinde tamamlarken, güne ise 786 lira seviyesinden başladı.
Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 786 TL
Çeyrek altın: 1299 TL
Cumhuriyet altını: 5294 TL
Tam altın: 5198 TL
Yarım altın: 2599 TL
Reşat altın: 5186 TL
Gremse altın: 12996 TL
Hamit altın: 5186 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omikron varyantına ilişkin endişelerin varlık fiyatlamaları açısından kritik önem taşıdığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.830 doların direnç, 1.750 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.