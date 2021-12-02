Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. 768 liradan güne başlayan gram altın fiyatı yatırımcılar tarafından takip edilirken, tüm dünyada Omicron varyantına ilişkin endişeler varlık fiyatlamalarını etkiledi. Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısından çıkacak sonuçların da altın fiyatları üzerinde etkili olacağı düşünülüyor.
Altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları 768 lira seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olan altın için yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısından sonra yapılacak açıklamalar da altın yatırımcısı tarafından merakla bekleniyor.
Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 768 TL
Çeyrek altın: 1267 TL
Cumhuriyet altını: 5163 TL
Tam altın: 5069 TL
Yarım altın: 2534 TL
Reşat altın: 5059 TL
Gremse altın: 12673 TL
Hamit altın: 5057 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla altının ons fiyatı üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.