Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları 768 lira seviyelerinden işlem görüyor. Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olan altın için yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün TCMB'nin yatırımcı toplantısından sonra yapılacak açıklamalar da altın yatırımcısı tarafından merakla bekleniyor.

Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 768 TL

Çeyrek altın: 1267 TL

Cumhuriyet altını: 5163 TL

Tam altın: 5069 TL

Yarım altın: 2534 TL

Reşat altın: 5059 TL

Gremse altın: 12673 TL

Hamit altın: 5057 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başından bu yana yaptığı şahin açıklamalarla altının ons fiyatı üzerindeki baskının devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yatırımcı toplantısı, ihracat rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.