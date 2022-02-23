Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altın ne kadar?

Yükseliş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan altın fiyatları bugüne 841 liradan başladı. Bugün saat 10.00 itibariyle yüzde 0,3 azalışla 841 lira olan gram altın fiyatının yanı sıra, popüler altın birimlerinden çeyrek altın ise 1.380 liradan işlem görüyor. Analistler jeopolitik tansiyonun yükseldiği bugünlerde, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini ve bunun altının fiyatlanmasında etkili olacağını söyledi.

23 Şubat 2022 saat 11.00 itibariyle gram altın, çeyrek altın gibi popüler altın birimlerinde fiyatlar şu şekilde oldu:

Gram altın: 842 TL

Çeyrek altın: 1.391

Cumhuriyet altını: 5.671 TL

Tam altın: 5.566 TL

Yarım altın: 2.783 TL

Reşat altın: 5.553 TL

Gremse altın: 13.916 TL

Hamit altın: 5.554 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, açıklanan yaptırımların Ukrayna'daki durumun ilerleyişine bağlı olarak yeniden şekillenebileceğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.930 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.