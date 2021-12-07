Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?
Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Tarihi zirvesinin görmesinin ardından güne düşüş yaşayarak 785 liradan başlayan altın fiyatları sonrasında alım yapmayı planlayan yatırımcılar altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Çeyrek altın fiyatı 1285 lira olurken, cumhuriyet altını ise 5230 lira seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatları dün tarihi zirvesini görmesinin ardından güne düşüşle başladı. Dün 795,9 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören altın fiyatı, kapanışta ise 789,3 liradan günü tamamladı. Tarihi zirvenin ardından düşüş yaşayan altın fiyatı sonrasında yatırımcılar, fiyatlarda düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor.
Dolar kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle altın fiyatları kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 784,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, Cumhuriyet altını da 5.230 liradan satılıyor.
Gram altın: 785 TL
Çeyrek altın: 1285 TL
Cumhuriyet altını: 5230 TL
Tam altın: 5196 TL
Yarım altın: 2598 TL
Reşat altın: 5184 TL
Gremse altın: 12991 TL
Hamit altın: 5184 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.