Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları dün tarihi zirvesini görmesinin ardından güne düşüşle başladı. Dün 795,9 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören altın fiyatı, kapanışta ise 789,3 liradan günü tamamladı. Tarihi zirvenin ardından düşüş yaşayan altın fiyatı sonrasında yatırımcılar, fiyatlarda düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor.

Dolar kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle altın fiyatları kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 784,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.285 lira, Cumhuriyet altını da 5.230 liradan satılıyor.

Gram altın: 785 TL

Çeyrek altın: 1285 TL

Cumhuriyet altını: 5230 TL

Tam altın: 5196 TL

Yarım altın: 2598 TL

Reşat altın: 5184 TL

Gremse altın: 12991 TL

Hamit altın: 5184 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalması ile küresel piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün yurt içinde altın fiyatlarının gerilemesine sebep olduğunu kaydetti.