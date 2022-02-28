Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatını nasıl etkiledi?

Jeopolitik gerginliklerin emtia piyasasını nasıl etkileyeceği merak edilirken, altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Güne yüzde 1,1 yükselişle başlayan gram altın fiyatı 848 lira seviyesinde bulunurken, cuma günü kapanışını ise yüzde 2,1 düşüşle 838 liradan yapmıştı. Gram altının yanı sıra en popüler altın birimlerinin fiyatlarına bakıldığında ise çeyrek altın 1.395 lira, cumhuriyet altını ise 5695 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı da yeni haftaya yükselişle başladı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,5 azalışla 1.888,4 dolardan kapatan ons altın fiyatı, bu haftaya ise 0,6 artışla başladı ve şu sıralar 1.899 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistlerden altın yorumu

Analistler, Rusya'nın trilyonlarca dolarlık işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların SWIFT sisteminin dışında kalmasının başta Rusya ekonomisi için oldukça negatif sonuçları olmasının beklendiğini kaydederek, bu kuruluşların yurt dışındaki ortaklıklarının da büyük zarar görmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bugün Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını açıkladı.

Bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ocakta 10,3 milyar dolar olurken, 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 9,1 artış göstererek beklentileri aştı.

Rusya SWIFT sisteminden çıkarıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine yaptırım kararları alan batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önemli bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı. AB bugün ise Rusya Merkez Bankası'nın rezerv ve varlıklarının yönetimi ile ilgili işlemleri yasaklama kararı aldı.

Rusya'nın emtia ticaretine engel

Rusya'ya karşı yaptırımlar gelmeye devam ederken, Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya'dan emtia ticaretine finansman sağlamayı durdurduklarını açıkladı.

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya'dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklar.

Hollanda'da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna'dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldılar.

Öte yandan Çin'in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu.