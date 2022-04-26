Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Ons altın fiyatında yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde düşüş yaşamasının ardından bugün ise yatay seyirde. Kapanışını 901,6 liradan yapan altın fiyatları, bugün ise 902 liradan işlem görüyor.

Popüler altın birimlerine bakıldığında ise çeyrek altın 1.480 lira, Cumhuriyet altını da 6.047 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumları

Merkez bankalarının şahinleşen politikalarıyla birlikte emtia fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceği görüşlerinin arttığını söyledi. Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.