Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Altın yorumu

Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Yeni yıla yükselişle başlayan ve sert düşüşün ardından yakaladığı yükselişi devam ettiren altın fiyatları, önceki günü yüzde 1,4 yükselişle tamamlamasının ardından 795 lira oldu. Bugün de yükselen altın fiyatı günün başlangıcında 796 lira seviyesine çıktı. Ardından başlayan düşüş ise şu anda devam ediyor.

Gram altın: 784 TL

Çeyrek altın: 1297 TL

Cumhuriyet altını: 5284 TL

Tam altın: 5190 TL

Yarım altın: 2593 TL

Reşat altın: 5177 TL

Gremse altın: 12970 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, Fed'in beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlayabileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının ardından doların güçlendiğini, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ISM imalat dışı endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.