Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları son dönemde ciddi bir yükseliş yaşarken, altın yatırımcısı gözünü Fed'in yapacağı toplantıya dikmişti. Toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altına destek verirken, ons altın fiyatı güne 1,797 dolar seviyesinden başladı. Türkiye'de serbest piyasada altın fiyatı ise 560 lira oldu.
Altın fiyatları konusunda yol gösterici olması beklenen Fed toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı altını belirsizliğe soksa da, daha sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklama altını destekledi. Powell açıklamasında, "Enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ise altın fiyatları son dönemdeki yükselişinin ardından 550 lira seviyesinin üzerinde konumlandı. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın fiyatı güne 560 lira seviyesinden başlarken, en çok tercih edilen altın birimlerinden çeyrek altın 916 lira, yarım altın ise 1,833 lira seviyesinde bulunuyor.
Bugün Türkiye'de altın fiyatları (satış)
Gram altın: 560 lira
Çeyrek altın: 916 lira
Yarım altın: 1,833 lira
Cumhuriyet altını: 3,770 lira
Gremse altın: 9,166 lira
Ata altın: 3,789 lira
Beşli altın: 18,501 lira
İkibuçuk altın: 9,104 lira
Ziynet altın: 3,655 lira
Analistlerden altın yorumu
Sprott tarafından yapılan altın yorumunda altına olan talebin artabileceği belirtildi. Sprott’a göre piyasada bu noktada bir politika hatasını fiyatlıyor; yani ekonomik yavaşlama ortamında parasal sıkılaşma. Kuruluş, Fed’i değerlendirdiği analizinde, Fed’in geçici olduğunu ileri sürdüğü enflasyondan çok büyümeye bakmak zorunda kalacağını savunuyor.
Başka bir deyişle düşük enflasyon için resesyona riskine girmektense enflasyonla büyümeye razı olabilir. Böyle bir durumda Fed, piyasada oluşturduğu şahin beklentileri karşılayamazsa yani varlık alımlarının ötesine geçip faizleri artırmazsa, büyük olasılıkla altın gibi enflasyondan korunma araçlarına talebi artırır.