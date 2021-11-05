Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları konusunda yol gösterici olması beklenen Fed toplantısı gerçekleşti. Toplantıda Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı altını belirsizliğe soksa da, daha sonra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklama altını destekledi. Powell açıklamasında, "Enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ise altın fiyatları son dönemdeki yükselişinin ardından 550 lira seviyesinin üzerinde konumlandı. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın fiyatı güne 560 lira seviyesinden başlarken, en çok tercih edilen altın birimlerinden çeyrek altın 916 lira, yarım altın ise 1,833 lira seviyesinde bulunuyor.

Bugün Türkiye'de altın fiyatları (satış)

Gram altın: 560 lira

Çeyrek altın: 916 lira

Yarım altın: 1,833 lira

Cumhuriyet altını: 3,770 lira

Gremse altın: 9,166 lira

Ata altın: 3,789 lira

Beşli altın: 18,501 lira

İkibuçuk altın: 9,104 lira

Ziynet altın: 3,655 lira

Analistlerden altın yorumu

Sprott tarafından yapılan altın yorumunda altına olan talebin artabileceği belirtildi. Sprott’a göre piyasada bu noktada bir politika hatasını fiyatlıyor; yani ekonomik yavaşlama ortamında parasal sıkılaşma. Kuruluş, Fed’i değerlendirdiği analizinde, Fed’in geçici olduğunu ileri sürdüğü enflasyondan çok büyümeye bakmak zorunda kalacağını savunuyor.

Başka bir deyişle düşük enflasyon için resesyona riskine girmektense enflasyonla büyümeye razı olabilir. Böyle bir durumda Fed, piyasada oluşturduğu şahin beklentileri karşılayamazsa yani varlık alımlarının ötesine geçip faizleri artırmazsa, büyük olasılıkla altın gibi enflasyondan korunma araçlarına talebi artırır.