Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Önceki günün kapanışında 2,89 civarında değer kaybeden gram altın fiyatı, bugün ise 770 lira seviyelerine yükseldi. Analistler küresel bazda risk algısının altın fiyatının düşüşünde rol oynadığını söylerken, dövizdeki dengelenme süreci nedeniyle oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Geride kalan yılın son haftasını yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından dün düşüş yaşadı ve 2,89 civarında bir düşüş ile birlikte günü 758 lira seviyelerinde tamamladı. Bugün ise yüzde 1,5 artan gram altın fiyatı 770 lira seviyelerine yükseldi. Altın fiyatları şu anda yükselişine devam ediyor.
Gram altın: 783 TL
Çeyrek altın: 1294 TL
Cumhuriyet altını: 5271 TL
Tam altın: 5175 TL
Yarım altın: 2587 TL
Reşat altın: 5164 TL
Gremse altın: 12940 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler altın yorumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak varyantın sağlık sistemine ağır yük bindirmeyeceğine yönelik çalışmaların varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu bildirdi.
Küresel bazda risk algısının nispeten hafiflemesinin altının ons fiyatının dünkü düşüşünde etkili olduğunu kaydeden analistler, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.