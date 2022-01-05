Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Geride kalan yılın son haftasını yükselişle tamamlayan altın fiyatları, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından dün düşüş yaşadı ve 2,89 civarında bir düşüş ile birlikte günü 758 lira seviyelerinde tamamladı. Bugün ise yüzde 1,5 artan gram altın fiyatı 770 lira seviyelerine yükseldi. Altın fiyatları şu anda yükselişine devam ediyor.

Gram altın: 783 TL

Çeyrek altın: 1294 TL

Cumhuriyet altını: 5271 TL

Tam altın: 5175 TL

Yarım altın: 2587 TL

Reşat altın: 5164 TL

Gremse altın: 12940 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler altın yorumunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak varyantın sağlık sistemine ağır yük bindirmeyeceğine yönelik çalışmaların varlık fiyatları üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Küresel bazda risk algısının nispeten hafiflemesinin altının ons fiyatının dünkü düşüşünde etkili olduğunu kaydeden analistler, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ISM imalat sanayi PMI ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.