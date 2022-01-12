Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Geçtiğimiz yılın son haftalarında yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl seyredeceğini araştırıyor. Son dönemde dalgalı bir seyir içerisinde olan altın fiyatları dünkü kapanışını yüzde 1 yükselişle 808,9 liradan yaparken, bugüne ise 0,1 azalışla başladı. Gram altın fiyatı bugün açılışta 808 lira seviyesini gördü.

Şu anda altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 807 TL

Çeyrek altın: 1333 TL

Cumhuriyet altını: 5433 TL

Tam altın: 5334 TL

Yarım altın: 2667 TL

Reşat altın: 5322 TL

Gremse altın: 13335 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından yükselen altın fiyatlarının bugün yayımlanacak ABD'nin enflasyon verilerini beklediğini bildirdi.

Powell'ın para politikasındaki belirsizliklere ilişkin soru işaretlerini kısmen de olsa ortadan kaldırması ile dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,73'e gerilerken, altının ons fiyatı ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.823 dolar seviyesine çıktı.

Powell dünkü konuşmasında, ekonominin artık son derece destekleyici politikaya ihtiyacı olmadığını belirterek, enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde zaman içinde faiz oranlarını daha fazla artırmak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

ABD'de enflasyonun aralıkta yüzde 7'ye yükselmesinin beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da takip edileceği söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 ve 1.775 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu belirtti.