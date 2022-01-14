Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatı güne yükselişle başladı. Ons altın fiyatındaki düşüşe rağmen döviz kuruna paralel değer kazanan gram altın fiyatı bu sabah 11.50 itibariyle önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Analistler altın yorumunda Fed'in faiz artırım sürecinin altın fiyatlarında etkili olduğunun altını çizdi.
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Popüler yatırım araçlarının başında gelen altın, güne yükselişle başladı. Dün döviz kurundaki yükselişin de etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yüzde 2,3 değer kazanarak 795,2 lirayı görürken, bugün de altın fiyatındaki yükseliş devam etti. Önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artan gram altın fiyatı 796,4 lira oldu.
An itibariyle altın fiyatları ise şu şekilde:
Gram altın: 797 TL
Çeyrek altın: 1317 TL
Cumhuriyet altını: 5368 TL
Tam altın: 5270 TL
Yarım altın: 2635 TL
Reşat altın: 5258 TL
Gremse altın: 13177 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.
Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.