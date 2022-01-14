Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Popüler yatırım araçlarının başında gelen altın, güne yükselişle başladı. Dün döviz kurundaki yükselişin de etkisiyle yükselişe geçen altın fiyatları yüzde 2,3 değer kazanarak 795,2 lirayı görürken, bugün de altın fiyatındaki yükseliş devam etti. Önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artan gram altın fiyatı 796,4 lira oldu.

An itibariyle altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 797 TL

Çeyrek altın: 1317 TL

Cumhuriyet altını: 5368 TL

Tam altın: 5270 TL

Yarım altın: 2635 TL

Reşat altın: 5258 TL

Gremse altın: 13177 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım sürecine dair her türlü açıklama ve verinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Altının ons fiyatında teknik açıdan 1.830 doların kritik seviye olduğunu vurgulayan analistler bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.790 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.870 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.