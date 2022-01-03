Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Analistlerin altın yorumları

2021 yılını dövizdeki yükselişe paralel olarak yükselişle kapatan altın fiyatları, yeni yılın ilk işlem gününe de yükselişle başladı. Cuma gününü yüzde 1,6 yükselişle 781,3 liradan tamamlayan gram altın fiyatı, bu haftaya da yükselişle başladı. Haftanın ilk gününde gram altın fiyatı yüzde 2,9 artışla 804 lira seviyesine çıktı.

Şu anda altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 790 TL

Çeyrek altın: 1306 TL

Cumhuriyet altını: 5322 TL

Tam altın: 5225 TL

Yarım altın: 2612 TL

Reşat altın: 5214 TL

Gremse altın: 13067 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1'e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.