Altın fiyatları yükselişe geçti! 3 Aralık gram altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz ay rekor kırarak 540 lira seviyelerini görürken, yurt içi ve yurt dışında yaşanan faktörlerin etkisiyle gerilemeye başlamıştı. Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişim, Dağlık Karabağ ve Akdeniz'de yaşanan gerilimlerin azalması ile COVID-19 aşısı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerin ardından altın fiyatları 445 lira seviyelerine kadar çekildi.

Son günlerde yatay yönde seyreden altın fiyatları, son iki günde ise yeniden yükselişe geçti. ABD başkanlık seçimlerinden Joe Biden'ın galip çıkması ve altının ons fiyatında yaşanan yükselişin sürmesi altın fiyatlarında yaşanan yükselişe gerekçe olarak gösteriliyor.

Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın fiyatı güne 459 lira seviyelerinden başlarken, çeyrek altın ise 750 liradan satılıyor. Yine bugünün verilerine göre yarım altın 1,501 lira, cumhuriyet altını 3,085 lira, gremse altın ise 7,509 lira seviyelerinden satılıyor.