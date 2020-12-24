Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatı Brexit umutları ve Trump'ın teşvik paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.
Uluslararası piyasalarda altın fiyatı Britanya ile AB'nin Brexit sonrası dönem için bugün bir ticaret anlaşmasına varacakları umutları ve Trump'ın eleştiriler getirse de Covid-19 yardım paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.
Spot altın fiyatı bu sabah 1.880 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda ise 1.875,61 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.
Analistler, spot altın için ilk direnç olarak 1.888 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde ise 1.904 dolar/ons hedeflenebilir.