Altın fiyatları yükselişte

Uluslararası piyasalarda altın fiyatı Britanya ile AB'nin Brexit sonrası dönem için bugün bir ticaret anlaşmasına varacakları umutları ve Trump'ın eleştiriler getirse de Covid-19 yardım paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.



Spot altın fiyatı bu sabah 1.880 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda ise 1.875,61 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.



Analistler, spot altın için ilk direnç olarak 1.888 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde ise 1.904 dolar/ons hedeflenebilir.