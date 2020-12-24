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Altın fiyatları yükselişte

Altın fiyatı Brexit umutları ve Trump'ın teşvik paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası piyasalarda altın fiyatı Britanya ile AB'nin Brexit sonrası dönem için bugün bir ticaret anlaşmasına varacakları umutları ve Trump'ın eleştiriler getirse de Covid-19 yardım paketini onaylayacağı beklentileri ile yükseldi.

Spot altın fiyatı bu sabah 1.880 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda ise 1.875,61 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.

Analistler, spot altın için ilk direnç olarak 1.888 dolar/ons seviyesini işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde ise 1.904 dolar/ons hedeflenebilir.