Altın fiyatları yükselişte

Küresel piyasalarda sabah saatlerinde gerileyen altın fiyatları, sonrasında ABD Doları'nın bir miktar zayıflamasıyla yeniden yükselişe geçti.

Yurt içinde ise dolar/TL'deki yükseliş gram altın fiyatlarını 950 liranın üzerine taşıdı. Dün 950 liranın üzerine çıkan gram altın bugün ise 965 liraya kadar tırmandı. Çeyrek altın 1.570 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.270 liradan satılıyor.

Spot altında dalgalı seyir

Dün 1867 dolar/ons direncini kıramayan spot altın fiyatı, bu sabah 1.852 dolara kadar indikten sonra yeniden 1.860 dolara tırmandı. Analistler, ABD Hazine kağıdı getirilerinde gerilemenin altın fiyatında düşüşü sınırladığını, ancak spot altın fiyatının 1.837 dolar/ons desteğine doğru geri çekilebileceğine işaret ediyorlar.