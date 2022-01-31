Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Fed'in faiz artırımları konusunda daha agresif olacağı beklentilerinin ABD Doları'nı güçlendirmesi altın fiyatını aşağı yönlü baskı altında tutmaya devam ediyor.

Bu sabah spot altın fiyatı 1.785 dolar seviyesini test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,07 kayıpla 1.787 dolar seviyesinde.

Yukarı hareket için öncelikle 1.803 dolar direncinin geçilmesi gerektiğini belirten analistler, piyasanın bir süre 1.777 dolar desteği ile 1.803 dolar aralığında kalmaya devam edeceğini öngörüyorlar.

1.777 dolar desteğinin kırılması halinde aşağı hareketin 1753 dolar seviyesine kadar devam etmesi bekleniyor.