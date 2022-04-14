Altın fiyatlarında güçlü duruş devam ediyor

Ukrayna'da çatışmaların şiddetleneceği beklentileri ve ABD ile İngiltere'de enflasyonun güçlü şekilde yükselmesi uluslararası piyasalarda spot altın fiyatlarını yüksek tutuyor.

ABD Doları'nın güçlenmesi, Fed'in Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı işareti vermeye devam etmesi altında pozisyon taşımanın fırsat maliyetini yükseltse de yatırımcılar güvenli liman olarak altını tercih etmeyi sürdürüyorlar.

Dün 1.981 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,11 kayıpla 1975,52 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analister, spot altın fiyatı 1975 dolar/ons seviyesinin üzerinde kaldıkça 2000 dolar/ons seviyesinin üzerinin hedefleneceğini belirtiyorlar. Ayağı hareketlerde ilk destek 1952 dolar/ons seviyesinde. Yukarıda ise 2012 ve 2027 dolar/ons dirençleri bulunuyor.