Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatları son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çekerken, güne de yükselişle başladı. Bu yükselişle yatırımcıları kendine çeken altının gram fiyatı 592 liradan başladı. Uzun vadeli yatırımcılarına ciddi kazanç sağlayan altın fiyatları, konusunda analistlerin yorumu ise yükselişin süreceği yönünde.

Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 594 TL

Çeyrek altın: 981 TL

Yarım altın: 1962 TL

Cumhuriyet altını: 3998 TL

Gremse altın: 9815 TL

Tam altın: 3925 TL

Reşat altın: 3917 TL

Hamit altın: 3919 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.

Yurt içinde dolar kurundaki artışın da etkisiyle altın fiyatlarının yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdığını kaydeden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,93 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatında 1.857 ve 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.