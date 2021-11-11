Altın fiyatlarında son durum ne oldu? Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Yatırımcıların ilgi odağındaki emtialardan altın, bugün 592 lira seviyesinden işlem görüyor. Ons altın ise 1856 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler altın yorumunda, altının ons fiyatının yükselişinin süreceğini öngörüyor.
Altın fiyatları son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çekerken, güne de yükselişle başladı. Bu yükselişle yatırımcıları kendine çeken altının gram fiyatı 592 liradan başladı. Uzun vadeli yatırımcılarına ciddi kazanç sağlayan altın fiyatları, konusunda analistlerin yorumu ise yükselişin süreceği yönünde.
Altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:
Gram altın: 594 TL
Çeyrek altın: 981 TL
Yarım altın: 1962 TL
Cumhuriyet altını: 3998 TL
Gremse altın: 9815 TL
Tam altın: 3925 TL
Reşat altın: 3917 TL
Hamit altın: 3919 TL
Analistlerden altın yorumu
Analistler, artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü bildirdi.
Yurt içinde dolar kurundaki artışın da etkisiyle altın fiyatlarının yükselişini üst üste 6. işlem gününe taşıdığını kaydeden analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti.
Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,93 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, altının ons fiyatında 1.857 ve 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.