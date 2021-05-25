Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: 1.907 dolar görüldü

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Geçen yılın temmuz ayı başlarında dünya çapında salgına ilişkin artan endişeler kaynaklı olarak 2.075 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören altın fiyatları 2021'in ilk çeyreğindeki gerilemelerin ardından yeniden yükselişe geçti. Son haftalarda evam eden yukarı yönlü hareketlerde spot altının ons fiyatı 1.900 doları aşarak bu sabah saatlerinde 1.907 dolara kadar tırmandı.

Altının onsu, mart ayının ilk haftasında ABD tahvil faizlerindeki yükselişlerle birlikte 1.675 dolara kadar çekilmişti. ABD'deki pandemi desteklerinin yarattığı enflasyon ve beraberinde getirdiği faiz artışı endişeleri altın fiyatlarının yeniden hareketlendirdi.

Son 8 haftanın 7'sinde yükseldi

Nisan ayı başından bu yana 8 haftanın 7'sinde yükseliş kaydeden spot altın fiyatları, bu gece 1.900 dolar sınırını da aştı. 30 Mart'ta görülen 1.678 dolar seviyesinden başlayan yükseliş trendi yüzde 14'lük bir artışa işaret ediyor.

Gram altın tarihi zirvesine yaklaşıyor; İki ayda yüzde 28 artış

Spot altındaki hareketliliğe ve dolar/TL'deki tüm zamanların zirvesine doğru yukarı yönlü hareket de eklenince gram altın fiyatları da yükselişe geçti. Kasım 2020'de görülen 539 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatları 517 lirayı gördü. Çeyrek altın fiyatları 850 liraya dayanırken cumhuriyet altını 3 bin 385 lirayı buldu. 19 Mart'ta 405 lira olan gram altın iki ayda yüzde 28 değer kazanmış oldu.

Aracı kurumlar altındaki hareketleri nasıl yorumluyor?

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde faizlere ilişkin endişeler gündemde kaldığı sürece altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında yukarı yönlü seyrin korunacağına işaret ediyor. Şirketin raporunda Fed’in para politikası duruşunun değerli metaller için son derece önemli olduğunu vurguluyor.

İş Yatırım'ın bilgi notunda ise altında uzun pozisyon oranının fazla olmasına karşın dolar endeksindeki geri çekilme ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1.60 seviyelerinde sakin seyretmesi yukarı yönlü hareket için destekleyici unsurlar olarak nitelendiriliyor. İş Yatırım, spot altına 1900 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak ifade ederken .