Altın güçlü bir yukarı ivme yakalamakta zorlanıyor
Yüksek enflasyon ve Omicron varyantının hızla yayılması altın fiyatlarının yukarı yönlü ivme yakalamasını engelleyen etkenler olarak öne çıkıyor.
Fed'in mart ayı toplantısı sonrasında mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği yönünde beklentilerin fiyatlanması altın fiyatının güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açıyor.
Gelişmiş ekonomilerde yüksek enflasyon ve Omicron varyantının hızla yayılmasının yarattığı endişeler altın fiyatını 1815 dolar/ons direncinin üzerine taşısa da 1831 dolar/ons ve üzerine doğru güçlü bir hareket gözlenmiyor.
Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı şu sıralarda düne göre yüzde 0,04 artışla 1815,70 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, altın fiyatının kısa vadede 1800-1820 dolar/ons aralığında sıkışmasını bekliyorlar.