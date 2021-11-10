Altın ithalatı 10 yılın en düşüğüne indi

Türkiye'nin ekim ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 düşüşle bin 213 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında ithalat 22 bin 821 kg olmuştu.

Böylece altın ithalatı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2011 yılı kasım ayında ithalat 730 kg seviyesini görmüştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı da 34 bin 313 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 47 bin 638 kg olmuştu.