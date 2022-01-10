Altın ithalatı 6 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen yıl yüzde 80,7 düşüşle 55 bin 950 kg altın ithalatı gerçekleştirildi. Böylece 2015 yılındaki 48 bin 703 kg ithalatın ardından en düşük rakam görüldü.

Geçen yıl gümüş ithalatı ise yüzde 11,5 geriledi. Böylece bir önceki yıl 496 bin 215 kg olan ithalat geçen yıl 439 bin 495 kg'ye indi.

Aralık ayında altın ithalatı bin 499 kg olurken, gümüş ithalatı 35 bin 670 kg olarak belirlendi.