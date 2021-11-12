Altın, kritik eşiği 4’üncü denemede atladı

Uluslararası piyasalarda spot altın ABD'de enflasyonun ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 6.2'ye yükselmesinin etkisi ile yaşanan sert dalgalanmanın ardından gücünü korumaya çalışıyor. Enflasyon verisinin ardından yaşanan hızlı yükselişiyle sarı metal 1.868 dolara kadar çıkarak haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye gördü. San Francisco Fed Başkanı Daly'nin varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılması veya faiz artırımı için "çok erken" olduğu yönündeki değerlendirmeleri, yatırımcıların enflasyona karşı korunma için altına yönelmelerine destek veriyor.

Analistlere göre altının aylardır geçemediği kritik direnç seviyesi 1.834 doların üzerine kendini atması piyasalara önemli bir yükseliş sinyali gönderiyor. Nitekim bu bölge temmuz ayından bu yana üç ayrı dönemde test edilmesine karşın aşılamamıştı. Dolayısıyla dördüncü denemenin olumlu sonuç vermesi analistlere göre boğa eğiliminin oluşmasını sağlayabilir.

1.845-1.850 korunursa 1.900’ler konuşulur

Real getirilerin seyri bu noktada en kritik faktör. Altının yukarı yönlü hamlelerinin önündeki önemli bir direnç seviyesi olarak gösterilen 1.834/36 dolar fiyatlarda daha derin bir canlanma için aşılması gereken seviye olarak gösteriliyor. Credit Suisse stratejistleri bu hafta yayınladıkları notta, ancak bu seviye geçilirse altının görünümüne ilişkin pozitif senaryoların güçleneceğini söylemişti. Ancak 1.845 dolar-1.850 dolar bandının korunması halinde kısa vadede yükseliş eğiliminin bozulmayacağı belirtiliyor. Böylelikle 1.870 doların bir sonraki direnç olarak hedefleneceğini ve 1.900’lü seviyelerin yeniden konuşulacağını söyleyen bankanın uzmanlarına göre 1.917 yeni bir direnç noktası olarak ortaya çıkabilir.

Kısa vadeli destek seviyesinin 1.759 dolara çıktığını belirten analistler, bunun altın üzerinde baskıyı hafiflettiğini vurguluyor ve ekliyorlar: Ancak, artık daha uzak görünen 1.691 dolar seviyesinin altının görülmesi aşağı yönlü önemli bir trend değişimi tetikleyebilir. Çünkü bu seviyenin altın önce 1.620 ve sonrasında 1.565 doları destek haline getirecek bir düşüşü körükleyebilir.”