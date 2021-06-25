Altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi?

Yakın zamanda 520 liranın üzerine çıkan altın fiyatları son günlerde düşüşe geçti ve 500 liranın altına indi. Tüm zamanların en popüler yatırım araçlarından olan altın, COVID-19 pandemisi sürecinde de büyük bir ilgi gördü. Son dönemdeki düşüş sonrasında altın fiyatlarının nasıl seyredeceği, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi, sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dün dolar kurundaki yükselişle birlikte altın fiyatları yükselişe geçerken, 500 lira seviyesini test etti. Bu gelişmenin ardından altın bugüne de yükselişle başladı.

Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugüne yükselişe başladı. Açılış verilerine göre bugün, gram altın 495 lira alış, 498 lira satış fiyatı ise güne başladı. 25 Haziran'da çeyrek altın alış fiyatı 769 lira, satış fiyatı 813 lira oldu. İşte bugün diğer altın birimlerinin fiyatları...

Alış/satış fiyatı

Cumhuriyet altını: 3.184,32 / 3.244,55

Yarım altın: 1.587,18 / 1.627,25

Ziynet altını: 3.184,32 / 3.244,55

Ata altını: 3.264,00 / 3.336,00

Analistler ikiye bölündü

Analistler FED yetkililerinin enflasyon ve faiz artırımı zamanlamasına dair birbirinden farklı açıklamaları altının ons fiyatını baskı altına alırken, ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdı. Analistler de altının gideceği yön noktasında ikiye ayrıldı. Bir kısım Fed’in şahin tutumunun yarattığı baskının artacağını ve altın fiyatlarının düşeceğini savunurken, diğer kısım ise faiz artışına kadar çok vakit olduğunu ve altının yılsonunda 2.000 dolara gidebileceğini düşünüyor.

Strategic Wealth Partners'ın yatırım stratejisti Luke Lloyd, “Merkez bankası gelecek yıl için "daha şahin" olabilir, faiz artırımı gelecek yıl gibi çok erken bir tarihte gelebilir” diyen Lloyds, altının yılı 1,700 dolar seviyesinden tamamlamasını bekliyor.

Sunshine Profits'in CEO'su Przemyslaw Radomski de, Forbes'e verdiği demeçte, daha şahin bir Fed'in, daha yüksek reel faiz oranları ve daha güçlü bir ABD Doları’na ve dolayısıyla daha zayıf altın fiyatlarına işaret ettiğini söylüyor.

State Street Global Advisors'ın baş altın stratejisti George Milling- Stanley, Fed'in faiz artırımına vakit olduğunu, son altın fiyat düzeltmesinin endişelenecek bir şey olmadığını düşünüyor. Milling-Stanley, Kitco News’a yaptığı açıklamada, mevcut fiyat zayıfl ığını bir satın alma fırsatı olarak gördüğünü belirtiyor. Panik satışlarının uzun sürmeyeceğine inanan Milling-Stanley, altının yılsonuna kadar 2.000 doları aşmasını bekliyor. İleriki yıllarda enflasyon tırmansa bile Fed'in oranları artıracağını düşünmeyen analist, ‘Başkan Biden'ın multi-trilyon dolarlık altyapı programlarının artan açıklara yol açacak, faiz oranlarının düşük kalması gerekecek” diyor.