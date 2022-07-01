Altın, tahterevalli gibi!

Evrim KÜÇÜK

Uluslararası piyasalarda altın ABD ekonomisindeki daralma verisi ve Fed’den gelen şahin açıklamalar nedeniyle inişli çıkışlı hareketini sürdürüyor. Ancak güçlü dolara rağmen ons altında düşüşlerin sınırlı olması ve fiyatların 1.830- 1.810 dolar aralığında dalgalanması, teknik beklentilerin iyileşmesine yardımcı oluyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların yüzde 1.6 daralmaya işaret eden zayıf ABD GSYİH verilerini ve Fed Başkanı’nın şahin yorumlarına verdiği tepkiyle küçük kazançlar ve kayıplar arasında gidip geliyor. Spot altın şu sıralar 1.820 dolar bölgesinde işlem görmeden önce bu hafta 1.810 dolar seviyesine düşmüş ve ABD GSYİH verilerine tepki olarak ons başına 1.833 dolara çıkmıştı.

Altın için analistlere göre ilk destek 1.810 dolar alanında görülüyor, ardından 1.800 dolar psikolojik seviyesi ve ardından mayısın en düşük seviyesi 1.786 dolar takip ediliyor olacak. Yukarı yönde hareketin devamı için ise 20 ve 200 günlük hareketli ortalamaların birleştiği 1.835-1.845 dolarlık alanın yeniden ele geçirilmesi gerekiyor. Analistler, 1.845 doların üzerine doğru bir kırılma yaşanırsa 1.880 dolarlık bölgeye giden yolu açabileceğini söylüyor.

TD: Pozisyon alırken faiz artışının süreceğini unutmayın

TD Securities, altın piyasalarında yukarı harekette bir süredir ertelenme yaşandığını belirtiyor. “Şahin bir Fed rejimi durgunluk korkularıyla çatışırken sarı metal iki yöne çekiliyor” diyen TD stratejistleri, “Altın yatırımcısı stagflasyon baskısına göre pozisyon alırken, kalıcı enflasyonun daha fazla faiz artışını körükleyebileceğini de akıllarında akıllarından çıkarmamalı” uyarısı yapıyor.

ERSTE, 1.880 DOLARA ÇIKMASINI BEKLİYOR

'3. çeyrek portföyünde altın tutun' tavsiyesi

Jeopolitik gerginlikler, arz sıkıntısı ve yüksek enflasyon ve zayıf ekonomik görünüm ortamı giderek belirginleşiyor. Bu gerilimli ortamda merkez bankaları para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak zayıflayan ekonomik verilerin yılsonuna kadar faiz beklentilerinin düşmesine neden olabileceğini söyleyen Erste Group, yatırımının 3’üncü çeyrek portföyünde altın bulundurmasını tavsiye ediyor. Avusturya merkezli finans kuruluşu temmuz-eylül döneminde ons altının 1.880 dolara çıkmasını öngörüyor.

Fiyat artışını destekleyen faktörler şöyle sıralanıyor: