Altın üreticileri satın almalarla büyüyor

Evrim KÜÇÜK

Madencilik endüstrisindeki organik büyüme son yıllarda yavaşlıyor, şirketler satın almalarla büyüme yoluna gidiyor. Son olarak Gold Fields’in Yamana Gold için kesenin ağızını açtığı sektörde konsolidasyonun hız kazandığı dikkat çekiyor. Altın fiyatlarını son yıllarda güçlü seyretmesinin yardımıyla gelirlerine artıran altın üreticileri, daha riskli gördükleri sahaya yatırım yerine faaliyetlerini satın almalarla genişletmeyi tercih ediyor. Geçen yıl hızlanan bu trendin, 2022’de sürdüğü görülüyor.

Altın sektörü, 2021'de birleşme ve satın almalara (M&A) 21.3 milyar dolar harcadı. Bu, COVID-19 kısıtlamalarından büyük ölçüde etkilenen 2020'nin toplamına göre önemli bir artışa işaret ederken, son 10 yılın en hareketli 2’nci yılı oldu. 38 milyon ons büyüklüğe denk gelen 44 anlaşmaya imza atıldı. Son 28 ayın 18’inde altın fiyatlarının ons başına 1.800 doların üzerinde kalması konsolidasyonu destekledi.

Geçen yılki 21.3 milyar dolara katkıda bulunan önemli bir faktör, değeri 14 milyar doları aşan mega anlaşmalardı. Örneğin, uluslararası madenci Newcrest Mining'in Pretium Resources'ı satın alması önemli bir hamleydi. Bir başka mega anlaşman Kinross Gold’un Kanadalı Bear Resources'ı satın almasıydı. Ancak 2021'in açık ara en büyük anlaşması, Agnico Eagle Mines ve Kirkland Lake Gold'un 10.62 milyar dolar değerindeki birleşme planı oldu.

Yüksek fiyatların yarattığı nakit, birleşmelere gidiyor

Metals Focus analisti Adam Webb, bu yıl da küçük rakipleri satın almanın cazibesi sürdüğünü söylüyor. Webb, “Altın madencileri borç seviyelerini rekor düşük seviyelere indirdiği ve yüksek altın fiyatının ardından güçlü nakit akışı elde ettiği için birleşme ve satın almalara yöneldi” diyor.

CreditSights da en son altın madenciliği sektörü görünüm raporunda, altın madenciliği sektöründe son dört yılda önemli birleşme ve satın alma anlaşmaları imzalandığına dikkat çekiyor. Bunların sonuncusu geçtiğimiz günlerde duyurulan Gold Fields'ın Yamana Gold'u 7.2 milyar dolara bünyesine katması oldu.

CreditSights: Konsolidasyon bu yıl devam edecek

CreditSights, madencilik şirketleri azalan rezervlerini çoğaltmak istediğinden, ancak sıfırdan bir projeye başlamak büyük maliyet gerektirdiğinden birleşme ve satın alma trendinin devam edeceğine inanıyor. Raporda, “Dünyadaki toplam üretimin yaklaşık yüzde 20'sinin halen ilk 4 oyuncunun elinde olmasından dolayı çok parçalı bir pazar. Konsolidasyon kaçınılmaz görünüyor” deniliyor. Sektörün en büyüklerinden Barrick Gold Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Bristow, sektörün "ciddi bir rezerv krizi" ile karşı karşıya olduğunu belirterek daha fazla konsolidasyon çağrısında bulunuyor.

İlk 10 şirketin yıllık üretimi 27 milyon ons

Üretimin lideri Newmont!

Dünyada geçen yıl 3 bin 561 ton altın üretimi yapılırken, en büyük 10 şirketin üretimi 27 milyon onsun biraz üzerinde gerçekleşti. Geçen yılkı üreitimlerine göre sektörün liderleri şöyle sıralanıyor:

1. Newmont: 2021'de üretimi önceki yıla göre yüzde 1 artarak 5.97 milyon onsa yükseldi.

2. Barrick: Geçen yıl yüzde 7 düşerek 4.43 milyon onsa gerileyen üretimiyle ikinci sırada yer alıyor.

3. Polyus: Rus altın madencisi 2021 toplam 2.71 milyon ons ile 2020'ye göre yüzde 2 düşük üretimile üçüncü sırada yer alıyor.

4. AngloGold Ashanti: Dördüncü sıradaki Güney Afrikalı şirketin üretimi 2,47 milyon onsla önceki yılın yüzde 12 altında kaldı.

5. Gold Fields: 2021'de 2.34 milyon onsluk üretimiyle beşinci sırada yer alıyor.

6. Agnico Eagle: Kanada Malartic'teki daha yüksek altın kaliteleri ve tonajı dahil olmak üzere şirketin madenlerindeki güçlü performans nedeniyle, önceki yıla kıyasla yüzde 20 artışla 2.08 milyon ons üretim yaptı.

7. Kinross: 2021 yılında şirketin revize edilmiş üreitim beklentisine uygun olarak 2.06 milyon ons altın madeni elde edildi. Bu önceki yıla oranla yüzde 13 düşüş anlamına geliyor.

8. Newcrest: Avustralyalı şirket sekizinci sırada yer aldı. 2021 takvim yılında 1.88 milyon ons altın üreterek 2020'ye göre yüzde 12'lik bir düşüş kaydetti.

9. Harmony Gold: Güney Afrikalı şirket, 2021'de 1.54 milyon ons altın üreterek bir yıl öncesine göre yüzde 26 artış kaydetti.

10. Endeavor Mining: Geçtiğimiz yıl 1.53 milyon onsla üretimini rekor seviyeye çıkardı. Üretimde yıllık artış yüzde 69 oldu.