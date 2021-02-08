Altın ve gümüş fiyatlarında yatay seyir sürüyor

ABD'de geçen cuma açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesine, yeni koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği umutlarını artırmasına rağmen altın ve gümüşte yatay seyir devam ediyor.



Cuma günü 1.782 dolar seviyesinden 1.811 dolar seviyesine toparlanan spot altın bu sabah saatlerinde 1.810-1.811 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Gümüş ise şu sıralarda Cuma günün göre yüzde 0,03 artışla 26,91 dolar seviyesinde.



Anralistler, yukarı harekette zorlanan altın fiyatının 1.800 dolar seviyesinin altını yeniden test edebileceğine işaret ediyorlar. Aşağı hakette destek seviyesi 1.785 dolar. Buranın altında isze 1.764 dolar sevilyesi bulunuyor.