Altın yatırımcı çekmekte zorlanıyor

Küresel altın borsa yatırım fonlarından geçen yıl 9 milyar dolar sermaye çıkışı yaşandığına işaret eden Financial Times, bunun 2022'de altın için yatırımcı iştahında ciddi bir düşüşün habercisi olduğunu bildirdi.

2021 yılında altın ETF'lerinden sermaye çıkışının 2013 yılından bu yana görülen en yüksek rakam olduğunu belirten FT, enflasyonist baskılara yanıt olarak küresel merkez bankalarından gelecek faiz artırımlarının ve ABD Doları'nın güçlenmesinin altın üzerinde bu yıl daha ciddi ters rüzgarlar yaratacağını öngördü.

UBS Global Wealth Managemnet'ın baş yatırım yetkilisi Mark Haefele FT'ye yaptığı değerlendirmede, "Fed'in politika sıkılaştırma sinyalleri vermesi, ABD'de ekonomiye daha az mali teşvik sağlanması ve yükselen reel faizler altın için negatif" diye konuştu. UBS, altın fiyatının bu yılın sonunda 1650 dolar/ons seviyesine düşmesini beklediğini de ortaya koydu.

JPMorgan da, merkez bankalarının ultra destekleyici para politikalarını bu yıl sona erdirecek olmalarının altın fiyatında düşüşe yol açacağını öngördü ve 2022'nin son çeyreğinde altında ortalama fiyatın 1520 dolar/ons seviyesine gerileyeceğini tahmin etti.