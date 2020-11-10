Altın yatırımcısı nelere dikkat etmeli?

10 Kasım 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası altın yatırımcısı fiyatların hangi yönde hareket edeceğine dair ipuçlarını yakından takip ediyor.

Gram altında dün 50 lira, çeyrek altında ise 80 lirayı bulan kayıpların ardından gram altın 482 liraya; çeyrek altın ise 797 liraya gerilemişti. Bugün ise gün ortası itibarıyla gram altın 500 liradan çeyrek altın ise 827 liradan el değiştiriyor. Özetle dün 50 lira değer kaybeden gram altın bugün ise 20 lira civarı yukarda... Peki bu hareketlilik daha ne kadar devam edecek küçük altın yatırımcısı kısa, orta ve uzun vadede yatırım kararlarında nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruları altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'e sorduk.



Kısa vadede altın fiyatları nasıl hareket eder?

Yıldırımtürk, yurt içi altın fiyatlarında belirleyici olan spot altın ve dolar/TL ikilisinden öncelikli olarak küresel altın fiyatlarının takip edilmesini öneriyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı önümüzdeki haftaya kadar dolar/TL'de 8-8,5 bandının dışında hareketler beklemediğini dile getiren Yıldırımtürk, spot altın fiyatlarında ise ABD başkanlık seçimlerinin geride kalmasına karşın başkanlık devir teslim sürecinden sonra yukarı yönlü hareketler yaşanabileceğine işaret ediyor.

'Bugünkü yükseliş tepki alımı olarak yorumlanmalı'

Aşı haberleriyle birlikte altında dün yaşanan sert düşüşü değerlendiren Yıldırımtürk, bunun etkisinin 1 hafta kadar sürebileceğini bugünkü yükselişin ise tepki alımları olarak yorumlanması gerektiğini aktardı. Yıldırımtürk şöyle devam etti:

"Piyasalardaki yüksek likidite ve eksi faiz ortamı devam etmesine karşın aşı haberleriyle oluşan iyimserlik neticesinde güvenli liman altından uzaklaşarak riskli varlıklara yöneliyor. Aşı haberlerinin etkisi 1 hafta kadar daha sürecektir. Hatta Biden 20 Ocak'ta görevi devralana kadar bu süreç bu kadar şiddetli olmasa da devam eder."

Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte gündeme gelecek olan teşvik paketi sonrasında likiditenin daha da artmasıyla birlikte büyük fonların yeniden altına yöneliminin söz konusu olabileceğini hatırlatan Yıldırımtürk, "Fonlar piyasaya girene kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki küçük yatırımcıların fiziki talebi fiyatlarda belirleyici olmaya devam eder. Büyük fonların portföy planlamalarını yaparak piyasaya girmesiyle fiyatlarda kayda değer hareketler yaşanabilir" dedi.

'Faiz artışı hesaplardaki dövizi çözmek için yeterli olmaz'

Merkez Bankası'nın gelecek hafta muhtemel faiz artışına da değinen Yıldırımtürk, "Tek başına faiz artışı mevduatlardaki dövizi çözmek için yeterli olmayacağını düşünüyorum. Böylece, dolar/TL'nin aşağı yönlü hareket etme ve dolayısıyla da yurt içi altın fiyatlarında da gerileme ihtimali de azalıyor" şeklinde konuştu.

475 lira ve 530 lira seviyesine dikkat!



Dolar/TL kurundaki 8-8,5 dolar bandını spot altında da 1.800 dolar seviyelerini dikkat alan Yıldırımtürk, kısa vadede gram altının 475 dolarla 530 dolar bandında hareket etmesini bekliyor. İçerde beklenmedik kur hareketleri olmaması durumunda ise Biden'ın görevi devralmasıyla birlikte spot altında teşvik pakedi ve ilave likidite sayesinde yükseliş öngörüyor. Bu yükselişin de gram altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını tahmin ediyor.

Orta ve uzun vadede nelere dikkat edilmeli?

Orta ve uzun vadede altın fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırımtürk, küresel ekonomide bir konjonktür değişimi olduğunu hatırlattı. Küreselleşmeden içselleşmeye doğru olan eğilim ticaret savaşlarını sık sık gündeme getireceğini ifade eden Yıldırımtürk, Trump dönemi kadar agresif olmasa da Biden'lı dönemde ABD-Çin, ABD-Avrupa arasındaki ticaret ilişkilerinin piyasalar üzerinde baskı unsuru olacağını öngörüyor. Yüksek likidite ve düşük faiz ortamının bir süre daha devam edeceği düşünüldüğünde Yıldırımtürk, altın fiyatlarının yukarı yönde seyredeceğini düşünüyor.